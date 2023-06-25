خبير مصرفي يوضح خطة استعدادات البنوك لإجازة عيد الأضحى المبارك

توفير الفكة وتغذية ماكينات الصرف الآلي يوميا لصرف المعاشات والمرتبات

أكد البنك المركزي المصري أهمية توفير السيولة النقدية للمواطنين خلال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أنه يجري المتابعة يوميا من خلال لجنة مختصة، حيث يسحب المصريون عادة في موسم الأعياد مبالغ كبيرة تصل إلى نحو 50 مليار جنيه، سواء عبر صرف المرتبات والمعاشات أو سحب أموال أخرى لقضاء إجازة العيد والتنزه.

وفي السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن تعليمات البنك المركزي خلال فترة الإجازات والمناسبات الدينية والأعياد والمصايف واضحة ومشددة بأن تولي البنوك اهتماما كبيرا بتوفير السيولة النقدية وإتاحة جميع فئات العملة في ماكينات الصراف الآلي وخاصة الخمسة جنيهات والعشرة والعشرين جنيها.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن خطة البنوك خلال الإجازة تشمل 4 محاورين الأول توافر السيولة والأموال عبر التواصل بشكل مستمر من خلال لجان طوارئ لتغذية ماكينات الصراف الآلي والتعاون مع شركات نقل الأموال في هذه المهمة، ويجري متابعة دقيقة لحظيا لمتابعة هذه العملية، موضحا أن البنوك تمتلك حاليا تطبيقات تكنولوجية حديثة يتم من خلالها توضيح شبكة الماكينات عمليات التغذية ومعرفة أي منها تم نفاذ أرصدتها بشكل إلكتروني مؤمن.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن المحور الثاني نشر البطاقات والكروت الائتمانية طبق تعليمات البنك المركزي المصري فالمصريين لديهم أكثر من 17 مليون بطاقة يجري التعامل بها من خلال فروع البنوك الإلكترونية في هذه المناسبات وهذا أدى إلى سهولة ويسر في عمليات صرف مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في قيام البنك المركزي المصري بنشر المحافظ الإلكترونية عبر الموبايل بانكنج وهذا وفق خطته لنشر منظومة التحول الرقمي والشمول المالي فيمكن لأي عميل متابعة حساباته وتحويل أموال من رصيديه أون لاين عبر هذه الخدمات الإلكترونية المؤمنة والتي أصبحت متاحة من جميع البنوك.

وأردف إلى أن المحور الرابع والأخير يتمثل في إصدار البنك المركزي عملة جديدة تمثلت في فئة العشرين جنيه الجديدة والتي جاء إصدارها في التوقيت المناسب ولقت استحسانا كبيرا من المواطنين.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنوك خصصت ماكينات صراف آلى معينة لتوفير الفكة العادية من النقود الجديدة.