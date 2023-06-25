رئيس وزراء الهند: شكرًا للرئيس السيسى وشعب وحكومة مصر على محبتهم

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، زيارته إلى مصر بالتاريخية، مشيرا إلى أن الزيارة ستعزز العلاقات بين مصر والهند وستعود بالفائدة على شعبي البلدين.

وكتب رئيس الوزراء الهندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “كانت زيارتي لمصر تاريخية وستضيف قوة متجددة للعلاقات بين الهند مصر وستفيد شعوب بلدينا.. شكرا لك الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر على محبتهم”.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي فيديو يوثق لقاءاته واجتماعاته خلال زيارته إلى القاهرة.