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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولاية تكساس الأمريكية تواجه أسوأ الموجات الحارة فى تاريخها

درجات الحرارة المرتفعة
درجات الحرارة المرتفعة في تكساس

تدخل موجة الحر التي حطمت الرقم القياسي أسبوعها الثالث في ولاية تكساس الأمريكية، حيث وصلت درجات الحرارة إلى ثلاثة أرقام في جنوب الولايات المتحدة الأوسع، وعشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتضررة بدون كهرباء ويفتقرون إلى مكيفات الهواء.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وصلت مدن تكساس إلى مؤشر حرارة غير مسبوق - يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة، حيث وصلت درجات الحرارة في كوربوس كريستي إلى 125 درجة فهرنهايت (51 درجة مئوية)، بينما سجلت قرية ريو جراندي 118 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية)، بينما سجلت ديل ريو علامة 115 درجة فهرنهايت (46 درجة مئوية). 

تشهد الولايات بما في ذلك نيومكسيكو ولويزيانا وأركنساس وكانساس وميسوري أيضًا حرارة شديدة الحرارة، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر وتستمر حتى أسبوع 4 يوليو.

العواصف المدمرة

وأضافت الصحيفة أن الحرارة تأتي بعد عطلة نهاية الأسبوع من العواصف المدمرة التي خلفت مئات الآلاف من الناس بدون كهرباء، حيث استقرت القبة الحرارية، كما تُعرف، فوق المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة، وهي ناتجة عن هواء المحيط الساخن الذي أصبح محاصرًا في الغلاف الجوي.

قال أندرو بيرشينج، مدير علوم المناخ في كلايمت سنترال غير الربحي: "هذه الظروف مرهقة للغاية بالنسبة للناس الذين يعيشون في المنطقة، إننا نشهد حدثًا مكثفًا وواسع الانتشار وطويل الأمد، وتغير المناخ من صنع الإنسان جعل هذه الظروف أكثر احتمالا بأكثر من خمسة أضعاف".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث مرفق الطاقة في تكساس المستخدمين على تقليص مكيفات الهواء لتخفيف الضغط على الشبكة، حيث استجابت طواقم الطوارئ في منطقة تولسا، أوكلاهوما، لعدد قياسي من المكالمات بسبب الحرارة ونقص الطاقة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وفي جاكسون بولاية ميسيسيبي، أفاد السكان بعدم وجود طاقة وتكييف هواء لما يقرب من 100 ساعة، وفقًا لتقارير شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

بينما أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن درجات الحرارة الشديدة تمثل مخاطر خاصة على الصحة والسلامة لكبار السن والأطفال الصغار والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في الهواء الطلق، ويتحمل الأشخاص ذوو البشرة الملونة وذوي الدخل المنخفض عبئًا أكبر من الحرارة، سواء بسبب مهنتهم أو العيش بالقرب من الصناعات التي تؤدي إلى تفاقم الحرارة والطرق السريعة المسببة للحرارة، وفي المنزل، قد تفتقر المجتمعات الضعيفة إلى تكييف الهواء المناسب.

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