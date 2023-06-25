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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مكفوفين.. السيدة هيام: ولادي نور عيني ونفسي يكملوا تعليمهم

الأسرة التي لديها
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور

في منزل متهالك غير آدمي بالمنوفية تعيش أسرة مكونة من 7 أفراد بينهم 5 مكفوفين

تفاصيل معاناة أم تعول 5 مكفوفين بالمنوفية

هيام جمال البالغة من العمر 40 عاما تعيش يوما شاق ليل نهار نظرًا لحالها الذي يحزن له كل من يسمعه، خمسة أبناء فاقدين حاسة البصر، ووجب عليها يوميا توصيلهم للمدارس ودروس القرآن وتلبية كل احتياجاتهم. 

أكدت هيام في حديثها لـ الدستور أن لديها من الأبناء خمسة، الأكبر أحمد بالصف الثالث الثانوي كفيف وضعيف السمع وأكرمه الله بختام وحفظ وتجويد القرآن الكريم، ومحمود بالصف الثالث الإعدادي  كفيف أيضًا والذي أكرمه الله بحفظه لأكثر من نصف القرآن الكريم، ويعمل جاهدًا لختامه.

مرض جلدي والجلوس في ثلاجة المأكولات

وأضافت أن لديها عماد بالغ من العمر 12 عاما كفيف ويعاني من مرض التوحد، ولدية مرض جلدي نادر يحتاج إلى وضعة في مكان مكيف ولكن لضيق الحال ليس لدينا مروحه عادية حتى وقت يشتد عليه التعب يجلس في ثلاجة الماكولات.

كما أضافت أنها لديها آدم عمره خمس سنوات، ويس رضيع والاثنين يعانون من نفس المرض وهو فقدان البصر، حياه مأساوي تعيشها هيام التي برغم كل هذا تبيع الحلوى أمام معهد ديني بجوار منزلها حتي تستطيع أن تساعد زوجها  الذي يعمل عامل باليومية في الانفاق على أولادها الخمسة الذين يحتاجون لرعاية خاصة.

أكدت هيام أنها تحلم بأن تصل بهم الي بر الأمان، قائلة: «نفسي يكملوا تعليمهم ويوصلوا إلى مراتب علميه مشرفة»، لافته إلى أن هذه ستكون المكافأة الوحيدة المرضية لها بعد الابتلاء التي تعيشه بكل تفاصيله يوميا.

كما أكدت أنها تحلم بأن تبني منزلها وتجهزه بأدوات كهربائية، الغسالة والثلاجة البوتاجاز حتى يوفر عليها ويسهل خدمتها لاابناوها المكفوفين كما تناشد المسئولين بإضافة أسماء أولادها إلى التموين حتى يحصلوا على حصة الخبز والمواد التموينية التي بات توفيرها صعب يوميا في ظل غلاء المعيشة.

الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
الأسرة التي لديها خمسة مكفوفين مع محررة الدستور
المنوفية المكفوفين صغار مكفوفين 5 أبناء مكفوفين معاناة أسرة بالمنوفية

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