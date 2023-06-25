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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الجيل": زيارة رئيس الوزراء الهندى تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب "الجيل" والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، إن زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر مهمة وخاصة في ظل الدور المتصاعد لبلاده إقليميًا ودوليًا والنهضة الاقتصادية والعلمية فيها، في مجال البرمجيات ووصول الهند إلى أن تكون أكبر بلاد الدنيا في عهد السكان.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزيارة تعبر عن العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، حيث كانت مصر والهند من أقطاب كتلة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، وتشير أيضًا إلى العلاقات الودية التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والتي نسجها الرئيس السيسي في زيارته التكريمية له ولمصر كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية في يناير الماضي.

وأشار إلى أن زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر هي الأولى منذ توليه مهام منصبه منذ تسع سنوات، مؤكدًا أنها تعبر عن قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية، منوهًا بأهمية منح الرئيس السيسي للرئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، أرفع الأوسمة المصرية "قلادة النيل".

وأضاف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، أن الزيارة تؤكد أيضًا أهمية الدور المصري القائد فى محيطها العربي والشرق أوسطي ودورها المحوري في عمقها الإفريقي.

ولفت «الشهابى» إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الهند تعد شريكًا تجاريًا مهمًا بالنسبة لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار، وتعمل نحو 50 شركة هندية في مصر باستثمارات تصل إلى 3.2 مليار دولار، مضيفًا أن الزيارة ستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي ببن الطرفين وزيادة حجم الاستثمارات الهندية في مصر، وخاصة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في المشروعات التنموية والخضراء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

احتفالات الهند بيوم الجمهورية التعاون الاقتصاد التبادل التجاري الحياد الإيجابي الطاقة المتجددة القاهرة ونيودلهي المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية النهضة الاقتصادية تيار الاصلاحى الحر

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