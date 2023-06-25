الملك سلمان يعين نائبًا لوزير الدفاع.. ويعفى نائب أمير منطقة الحدود الشمالية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، عدة أوامر ملكية شملت تعيينات حكومية جديدة مع إعفاء آخرين من مهامهم.

وبحسب الديوان الملكي السعودي، صدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة ، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويشغل الأمير خالد بن سلمان بن العزيز منصب وزير الدفاع منذ سبتمبر 2022 خلفا لشقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة وإبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة وتعيين عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بتعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

فيما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.