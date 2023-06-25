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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 7 فى حادث على طريق الإسماعيلية - بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد بالقرب من كوبري 11 اتجاه الإسماعيلية، تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة والمشرف العام للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ لإقليم القناة يفيد بورود بلاغ بحادث سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد وتحديدًا كوبري 11 اتجاه الإسماعيلية، أسفر عن مصرع شخصين مكان البلاغ وإصابة 5 آخرين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

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