بعد قليل.. إطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بعد قليل، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات، بمشاركة المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بمقر كلية التربية الرياضية بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة.

وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة، بهدف رفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن الحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن خلال أول 5 أشهر فى 2023.

وأكد الصندوق أن البيانات 32.05.% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي وأن 67.94% من المتصلين لا يعملون وأن التعاطي كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة على العمل بسبب تدهور الصحة، لافتا إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023" يستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.