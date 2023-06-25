الأولى بـ"ثانوية الكويت": اجتهدت في دراستي حتى أرفع اسم مصر عالياً

عبّرت الطالبة المصرية شام السيد السيد أبو عامر، الحاصلة على 99.24% ضمن قائمة الأوائل في دولة الكويت، عن سعادتها وفرحتها بهذا الإنجاز، شاكرة المولى عز وجل على نعمه وكرمه الذي ساعدها ووفقها للحصول على هذه الدرجة المرتفعة والوصول إلى المراتب المرتفعة.

وأضافت الطالبة المقيدة بمدرسة السالمية الثانوية للبنات في الكويت في تصريح خاص لـ“الدستور” أنها بمجرد أن سمعت خبر النتيجة شعرت بفخر شديد كونها مصرية، موجهة الشكر لبلدها الحبيبة مصر وأنها دائما ما كانت تقوم بالاجتهاد في دراستها حتى ترفع اسم مصر عاليا وتعطي صورة دائمة بتفوق المصريين في كل مكان.

ووجهت شام السيد الشكر لوالديها وأخواتها على دعمهم المستمر ومساعداتهم الدائمة لها حتى استطاعت أن تواظب على دراستها لتحصل على أعلى الدرجات وتحقق أهدافها.

وهنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏

وقالت وزيرة الهجرة: "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني"، ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت سيادتها التهنئة لوزارة التربية بالكويت علي نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي و أدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو ٢٤٠٠ طالب مصري.