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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السفير منجي بدر يتوقع تدفق استثمارات هندية جديدة تصل لنحو 150 مليون دولار

السفير منجي بدر
السفير منجي بدر

قال السفير منجي بدر الوزير المفوض الأسبق بالهند، إن العلاقات المصرية الهندية تتميز بأنها استراتيجية وتاريخية، لافتا إلى أن نيودلهي فرضت رسوما على جميع الدول لتصدير القمح باستثناء مصر.

وأكد السفير منجي بدر، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الهند تدعم مصر بقوة للانضمام للبريكس الذي سيعقد 15 أغسطس المقبل، لافتا إلى أنها تعتزم إنشاء منطقة صناعية هندية بمحور قناة السويس، كما تم الاتفاق على التعامل بالعملة المحلية بين البلدين مما يقلص الضغط على هيمنة الدولار الأمريكي.  

وأوضح أنه تم الاتفاق وتوقيع بروتوكول خلال زيارة رئيس الوزراء الهند للقاهرة على إنشاء أكبر مصنع دواء بمدينة 6 أكتوبر، ليتم تصنيع وإنتاج المادة الخام لكافة أنواع اللقاحات، فضلا عن تضافر الجهود والمباحثات لدعم صناعات الكيماويات الهندية بمصر.

وأشار إلى أن من المخطط مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 12 مليار دولار خلال خطة الـ5 سنوات المقبلة، مقارنة بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2022 سجل ما يقرب من 7 مليارات دولار.  

وأردف السفير منجي بدر أن حجم الاستثمارات الهندية بالسوق المصري بلغت نحو 3.2 مليار دولار، متوقعا تدفق استثمارات جديدة ما يعادل 150 مليون دولار خلال الفترة الحالية.

الهند مصر منطقة صناعية للبريكس

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