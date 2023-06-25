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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الغضبان" يتفقد ساحة "الصفا" داخل ميناء غرب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ساحة "الصفا للكشف ومعاينة البضائع" داخل ميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخلها في حركة الكشف عن البضائع ومعاينتها، خلال جولته الميدانية اليوم على جمارك بورسعيد.

والتقى محافظ بورسعيد عددًا من العاملين بالساحة للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة وسرعتها.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أهمية التطور الذي يشهده ميناء غرب بورسعيد خلال الفترة الحالية، حيث يُعد الميناء بجانب ميناء شرق بورسعيد من دعائم الاقتصاد والاستثمار، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ميناء غرب، ليصبح محطة متعددة الأغراض تشمل أنشطة البضائع المختلفة، من خلال تطوير البنية التحتية للميناء.

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الاستثمار البنية التحت البنية التحتية ل الخدمات المقدمة العاملين

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