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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمجمع المنطقة الحرة داخل "باب 20"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم خلال جولته الميدانية، سير وانتظام العمل داخل مجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد "باب 20" والمسئول عن الإفراج عن بضائع المنطقة الحرة.

والتقى المحافظ عددًا من العاملين بمجمع المنطقة الحرة، وكذلك المترددين على المجمع، للتأكد من توافر المناخ المناسب لأداء العمل بدقة وانتظام، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة بالمجمع، وتماشيًا مع أعمال التطوير التي شهدتها مختلف المؤسسات بمحافظة بورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد على انتظام العمل داخل أقسام المجمع، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة للمترددين على المجمع، والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة التي تساهم في سرعة وإنجاز المهام.

وأشاد المحافظ بجهد العاملين في مجمع المنطقة الحرة بباب 20، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمترددين على المجمع، مشددًا على استمرار تطوير المجمع، تماشيًا مع عمليات التطوير التي شهدتها كل الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

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أعمال التطوير ا أعمال التطوير التكنولوجية التطوير التكنولوجية الحديثة الخدمات المقدمة

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