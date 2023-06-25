لاعبو الزمالك يرفضون خوض المران الصباحى احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض المران اليوم الأحد، لحين صرف المستحقات المالية المتأخرة.

وكان من المقرر خوض المران صباح اليوم قبل أن يتم إلغاؤه وتأجيله إلى الخامسة مساءً لحين حل أزمة المستحقات.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين لاعبي الزمالك بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة في الفترة الأخيرة، رغم الوعود التى حصلوا عليها من جانب الإدارة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.