"حياة سليمة"..  نائب محافظ قنا يشارك في ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان

شارك الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، في الندوة التوعوية التي نظمها المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع وحدة سكان محافظة قنا للعاملين بديوان عام المحافظة تحت شعار "حياة سليمة"، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية، والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وعدد كبير من العاملين بديوان عام المحافظة.

وقال نائب محافظ قنا، إن قضية الإدمان تُعد قضية أمن قومي قد تؤدي إلى تدمير الهوية المصرية، كما أن تعاطي المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، وخاصة في عصر التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على التيارات المختلفة والتأثر بها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انسياق الشباب نحو تلك الاتجاهات السلبية والوقوع في فخ الإدمان.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لمحاربة الإدمان والوقاية منه وحماية الشباب من أخطاره الحتمية، مؤكدًا أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تحرص على تنظيم برامج توعوية وندوات تثقيفية لتوعية الشباب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وما تسببه من أضرار اجتماعية وصحية جسيمة.

وقامت الدكتورة حياة أبوالعزايم، وكيل كلية التمريض لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإلقاء محاضرة حول قضية الإدمان، وأسبابه، وأضراره على الفرد والمجتمع، وطرق الوقاية والعلاج منه، مؤكدةً أهمية دور الأسرة فى المتابعة اليومية لسلوك أبناءهم، والاكتشاف المبكر لأي سلوك منحرف أو أي تغيير فى حالتهم الصحية، مضيفةً أن الإدمان ينتج عنه العديد من الاضطرابات النفسية، والتى تؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل والسرقة والبلطجة، وزيادة حوادث الطرق والمواصلات.

ودعت إلى ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة تلك المشكلة والقضاء عليها بكل الوسائل الممكنة، مشيرةً إلى أهمية تقديم الدعم النفسي وتشجيع المتعاطي على العلاج داخل مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث يتم العلاج بأسلوب احترافي وفي سرية تامة.

وشهدت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلي عن التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك أساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين، مع التأكيد على أهمية التوعية وتوفير الوعي لدى الشباب، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطي‪ .