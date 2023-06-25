وزارة العمل: تسوية ودية لمستحقات عمالة غير منتظمة بسوهاج

أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج عن نجاح مديرية العمل بسوهاج بإنهاء إجراءات التسوية الودية لمستحقات 33 عاملًا غير منتظم لدي إحدي شركات المقاولات بمبلغ 262 ألف جنيه، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، والذي أكد فيه أنه تنفيذًا لتكليفات الوزير حسن شحاتة، وزير العمل بمتابعة العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، وضمان وصول مستحقاتهم المالية لهم، وبمتابعة التسوية الودية التي تم إبرامها في نهاية فبراير الماضي بين شركة المقاولات والعمالة غير المنتظمة، والتي تنص علي سداد مستحقاتهم كاملة، بمجرد حصولها علي المستخلصات المالية من جهة الإسناد، وهو ما تم، حيث سددت الشركة مبلغ 262 ألف جنيه قيمة المستحقات المالية للعمالة غير المنتظمة لديها ممن تأخر صرف باقي أجورهم.

وأشار مدير المديرية إلى عقد اتفاق بين الشركة وممثلها القانوني وبين مفوضي العمالة غير المنتظمة وممثلهم القانوني، وأقر الطرفان فيه بإنهاء النزاع وتسويته، واستلامهم للمستحقات المالية، وتنازلهم عن القضايا والمنازعات بين الطرفين.

الشكر لوزير العمل

قدم الطرفان الشكر لوزير العمل حسن شحاتة، ولمديرية عمل سوهاج للجهد المبذول في تسوية النزاع واستقرار علاقة العمل، وتجنب اللجوء إلى المنازعات القضائية، مع تعهد الشركة بعدم تكرار ذلك مستقبلًا .. حضر الاتفاق وإنهاء التسوية من المديرية: إلهام السيد مدير عام شئون المناطق، ومحمود عبدالهادي مدير عام الرعاية، وخلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ومحمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل.