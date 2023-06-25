محافظ سوهاج يدشن الحملة القومية "100 يوم صحة" ويتفقد فرق العمل المشاركة

دشّن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة"، لتجوب مدن وقرى سوهاج المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة، بحضور الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد محافظ سوهاج عددًا من فرق العمل المشاركة في الحملة، مثمّنًا جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيدًا بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين في الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصري، والمساهمة في بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتًا إلى أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين.

من جهته، وجّه الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لكل الحملات والمبادرات الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر لمدة 100 يوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والميادين الرئيسية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف مختلف الفئات العمرية بدءًا من الولادة وحتى الشيخوخة.

وتشهد الحملة تكثيف فعاليات 10 مبادرات رئاسية صحية منها مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة صحة الأم والجنين، مبادرة فحص الراغبين في الزواج، مبادرة فحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مبادرة فحص فيروس سي، مبادرة فحص فيروس سي لطلاب المدارس، مبادرة فحص الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة فحص كبار السن، مبادرة الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة".