ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يدشن الحملة القومية "100 يوم صحة" ويتفقد فرق العمل المشاركة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

دشّن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، إطلاق الحملة القومية "100 يوم صحة"، لتجوب مدن وقرى سوهاج المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة، بحضور الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتفقد محافظ سوهاج عددًا من فرق العمل المشاركة في الحملة، مثمّنًا جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيدًا بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين في الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصري، والمساهمة في بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتًا إلى أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين.

من جهته، وجّه الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لكل الحملات والمبادرات الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر لمدة 100 يوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والميادين الرئيسية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف مختلف الفئات العمرية بدءًا من الولادة وحتى الشيخوخة.

وتشهد الحملة تكثيف فعاليات 10 مبادرات رئاسية صحية منها مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة صحة الأم والجنين، مبادرة فحص الراغبين في الزواج، مبادرة فحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مبادرة فحص فيروس سي، مبادرة فحص فيروس سي لطلاب المدارس، مبادرة فحص الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة فحص كبار السن، مبادرة الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة".

ئيس عبد الفتاح السيسي أهالي المحافظة اهم ارة الصحة ادي ادين ارة

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

"التعليم" تعلق على صعوبة امتحان الكيمياء

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى