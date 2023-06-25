محافظ القاهرة يشدد على مسئولى "الصرف الصحى والمياه" برفع درجة الاستعداد

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مسئولي شركتي الصرف الصحي والمياه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أعطال في شبكات الصرف الصحي والمحطات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع إيقاف جميع الإجازات للمسئولين ومديري التشغيل والصيانة للمحطات والشبكات والمخازن ومحطة الوقود والخط الساخن والأمن والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى شركة الصرف الصحى بضرورة تأمين كل المحطات ومصادر تغذية المحطات بالطاقة الكهربائية ورفع درجة استعداد مولدات الكهرباء الاحتياطية للعمل فور انقطاع الكهرباء، وتكثيف عمليات التطهير للشبكات والمجمعات وبيارات المحطات لتجنب حدوث الطفوحات، وتكليف فرق المتابعة الميدانية بالانتشار والمرور المستمر على كل مناطق الخدمة وأغطية مطابق الصرف الصحي.

وطالب محافظ القاهرة بتجهيز فرق مدربة ومعدات للطوارئ من الشفاطات ومعدات الإنقاذ بالقرب من دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات، لسرعة التعامل فور حدوث أي طارئ.

كما شدد محافظ القاهرة على شركة المياه برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ لجميع العاملين، وضرورة التواصل المستمر مع شكاوى الخط الساخن (125) وخدمة العملاء.