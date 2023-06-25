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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الغربية: توريد 198 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

القمح
القمح

صرح المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بأنه تم توريد نحو 198 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار أبو هاشم إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مطالبا المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح.

المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح كيل وزارة التموين تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية محصول الموسم الجديد للشون والصوامع للشون والصوامع مراكز ومدن المحافظة

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