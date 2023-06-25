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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

في أول اجتماع رسمي بالعاصمة الإداري.. وزير الأوقاف: 2023 عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول اجتماع رسمي بقيادات الأوقاف بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم 25/ 6/ 2023م للوقوف على سير العمل بالمبنى الجديد، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف وقيادات الأوقاف.

وأكد أن ما تم من إنجاز يدعو إلى مزيد من العمل والإنجاز، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني، بل هو نقلة نوعية في الحياة المصرية بصفة عامة، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.

وأشاد بالتطورات الهائلة وسرعة تقدم الأعمال التي تمت وتتم في كل مكان في العاصمة الإدارية الجديدة، بل في كل مكان على أرض مصر مما يشيد به كل منصف قاصيًا كان أو دانيًا، مؤكدًا أن عام 2023م هو عام الرقمنة والفضاء الإلكتروني بالأوقاف.

وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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