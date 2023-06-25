محافظ الإسكندرية يتفقد أقسام مستشفى العجمي التخصصي

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم؛ مستشفى العجمي التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كونها من أكبر المستشفيات التي تقدم الخدمة الطبية بغرب المدينة.

جاء ذلك بحضور دكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتور صلاح الحصاوي، مدير المستشفى.

واستمع المحافظ لشرحٍ تفصيلي عن المستشفى التي تضم 2263 سريرًا، ومكونة من 22 عيادة خارجية تشمل كل التخصصات.

وتم إنشاء المستشفى عام 2019، حيث تخدم المرضى من 5 محافظات هي: الإسكندرية - كفر الشيخ - مرسى مطروح - الغربية - البحيرة.

وتفقد الشريف، وحدة قسطرة القلب المجهزة لخدمة الأطفال والكبار والملحق بها غرفة عمليات تضم (4 أسرة عناية قلب، و10 أسرة عناية بما بعد العمليات لقسطرة الكبار)، وتضم المستشفى معمل مجهز باحدث الأجهزة، وبنك دم، وقسم طوارئ، والعيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات.

وعلى الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بوحدة الغسيل الكلوي المجهزة بـ 46 سريرًا وملحق بها وحدة معالجة مياه، كما تفقد قسم الولادة وعناية الاطفال المبتسرين والمكونة من 22 حضانة و8 أسرة رعاية أطفال.

من جانبها، أوضحت دكتورة أميرة طهيو، أن هناك خدمة جديدة تنفرد بها المستشفى وهي: (التشخيص عن بعد) لمساعدة جميع مستشفيات الجمهورية التي ليس بها استشاريين حيث يتم تقديم المشورة من أطباء داخل المستشفى لحالات من خارج المستشفى وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم تقديم المشورة الطبية لها (4303 حالات)، وهناك بروتوكول تعاون مع جميع أطباء جامعة الإسكندرية لتقديم الاستشارات الطبية، مضيفة بأن المستشفى حصلت على المركز الأول لتقديم الاستشارات الطبية لجميع مستشفيات الجمهورية.

وفي ختام الزيارة، أشاد محافظ الإسكندرية بالمستشفى والمستوى المتطور من الخدمات المقدمة للمرضى بها، كما أشاد بأنها كانت الأفضل وقت جائحة كورونا في استقبال وعلاج حالات العزل، وثمّن الدور الكبير للطواقم الطبية بالمستشفى.

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي

محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمي