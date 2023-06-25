خوفا من الفشل.. كشف ملابسات تغيّب طالبة ثانوية عامة عن منزلها في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا الأحد ملابسات تغيب طالبة في الثانوية العامة منذ أيام عن منزلها أثناء ذهابها لدرس خصوصى بقرية القلمينا، مركز الوقف وتبين أنها كانت لدى منزل إحدى صديقاتها خوفا من فشلها في امتحانات الثانوية العامة.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا اخطارًا من العميد محمد نصرالله مأمور مركز شرطة الوقف بتغيب «مروة .ش.إ» طالبة في الصف الثالث الثانوي، حيث خرجت للدرس ولم تحضر ولم تعد ثانية للمنزل وظهورها الأخير أمام مكتبة صورت بها بعض الأوراق، وأدت امتحانات الثانوية العامة السابقة ولم تحضر امتحانات اليوم.

وبتكثيف جهود البحث من قبل وحدة مباحث الوقف برئاسة الرائد كريم يوسف، رئيس المباحث تم العثور على الطالبة وتبين أنها كانت متواجدة عند إحدى صديقاتها وتركت منزل أسرتها خوفًا من فشلها في امتحانات الثانوية العامة.

فتم تسليم الطالبة لأسرتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.