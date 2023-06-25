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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار فتح منافذ بيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة في قرى ومراكز المنيا

لحوم
لحوم

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية بالتوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية وطرح كميات مضاعفة منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية و البيئية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وواصلت الوحدات المحلية فتح منافذ اللحوم ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، حيث يتم ذبح جميع اللحوم داخل المجازر و تحت إشراف الطب البيطرى.

ففى بنى مزار، تم فتح منافذ لبيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة فى قريتى أبو جرج وصندفا، وفى مجلس قروى الحسينية تم افتتاح منفذ جديد بقرية كفر الشيخ إبراهيم، بالإضافة إلى منفذين سابقين.

وفى مركز مطاى تم فتح منافذ جديدة بقرى أبو عزيز ومنبال وحلوة، أما فى سمالوط تم فتح منفذين جديدين بحى شمال المدينة و الآخر فى قرية البيهو، إلى جانب طرح سلع غذائية و دواجن في تلك المنافذ وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة.

لحوم
لحوم
لحوم
لحوم
المنيا أستمرار فتح منافذ جديدة بيع اللحوم والأضاحي قري ومراكز المنيا أسعار مخفضة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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