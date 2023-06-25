محافظ القليوبية: تجهيز 399 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليويبة، أنه يتابع بالتنسيق مع الشيخ صفوت أبو السعود استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد بها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الانتهاء من تجهيز "399" ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد، مشيرا إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين "58" ساحة بمركز ومدينة بنها، و"32" ساحة بمركز ومدينة طوخ، و"24" ساحة بمركز ومدينة كفر شكر، وكذا "49" ساحة بمركز ومدينة قليوب، و"73" ساحة أخرى بمركز ومدينة القناطر الخيرية، و"52" ساحة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، فيما تم تجهيز "22" ساحة بمركز ومدينة الخانكة، و"53" ساحة بمركز ومدينة شبين القناطر و"14" ساحة بمدينة الخصوص ، و"12" ساحة بمدينة قها و"10" ساحة بمدينة العبور.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.



ومن جانبه قدم محافظ القليوبية التهنئة لابناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشدداً على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.