الزراعة: 90% من المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي بالمجان

أكد الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإدارة تتابع 488 مجزرا استعدت لاستقبال الأضاحي على مستوى الجمهورية للكشف عليها وذبحها للمواطنين بالمجان حرصا وسلامة وجودة اللحوم مع مراعاة البعد البيئي وعدم الذبح في الشوارع.

وقال "محروس" في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك إشرافًا كاملًا من الإدارة على المجازر الحكومية والخاصة في مصر، وعددها 488 مجزرًا. كما تقوم الهيئة بالتفتيش على اللحوم وضبط المخالفين الذين يحاولون بيع وعرض وتداول اللحوم ومنتجاتها، وضبط محاولات الذبح خارج المجازر وتحرير المخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح "محروس" أنه سيتم رفع درجات الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى، كما سيتم تشغيل غرفة عمليات مركزية يشارك فيها جميع المحافظات. كما نحرص خلال العيد على فتح جميع المجازر أمام المواطنين، وفي كل مجزر يتواجد طبيب بيطري منذ الصباح الباكر وحتى غروب الشمس للكشف على المذبوحات والتأكد من سلامتها. كما أن 90% من المجازر تقدم خدمات الذبح بالمجان للمواطنين بقرار من المحافظين، حيث أن ملكية المجازر تتبع المحافظات، بينما تخضع لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة العامة للصحة والمجازر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أن هناك إجراءات محجرية للحيوانات يتم تطبيقها من قبل الوزارة على الحيوانات الواردة من الخارج، من خلال الحجر البيطري. ويتم الكشف على المواشي والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والمشتركة التي تنتقل للإنسان. وهناك حيوانات مستوردة للذبح الفوري، حيث تخرج من الحجر البيطري إلى المجزر الحدودي.

وأوضح "محروس" أن اللحوم البلدية داخل المجازر والسلخانات يتم ختمها بالختم الأحمر، واللحوم الواردة من الخارج يتم ختمها باللون البنفسجي، وكل مجزر له ختمٌ خاصٌ مدون عليه اسم المجزر ونوع اللحوم المعروضة، مما ينصح بعدم شراء اللحوم غير المختومة، حيث إنها لحوم تم ذبحها بغير إشراف الطب البيطري، وقد تكون من مصادر غير معروفة.

وأوضح أن الهيئة ليس لها دور في تحديد أسعار اللحوم، بينما تأثرت اللحوم المحلية والمستوردة بسبب الأوضاع في السودان والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج. وأشار إلى أن الهيئة البيطرية تقوم بدور رئيسي في الحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية ومكافحة الأمراض والأوبئة من خلال حملات المتابعة والتحصين.

وأكد أن الهيئة حريصة على توفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الإنساني والحفاظ على الثروة الحيوانية في الداخل، وبالتالي يتم فحص الحيوانات الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض.