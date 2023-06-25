محافظ أسيوط يوافق على 257 طلب إجازة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على 257 طلب أجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة وذلك مراعاة للبعد الإنساني لهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وجمع شمل الأسرة وتسهيلًا على العاملين والموظفين بكافة القطاعات المختلفة.



جاء ذلك خلال لقاءه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.



وأوضح محافظ أسيوط، أن الطلبات التي تم الموافقة عليها تنوعت ما بين أجازات "رعاية طفل ومرافقة زوج وعمل بالخارج" وعددها 257 طلب، لافتًا إلى أن هذه الطلبات تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بمديرية الصحة برئاسة وكيل الوزارة وكانت الأولوية للحالات الإنسانية حرصًا على سير العمل وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة.



وأوضح أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجان بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشئون القانونية للفحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل والإجازات المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

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