بـ12 مليار جنيه.. تطوير شبكة توزيع كهرباء البحيرة ومطروح والساحل الشمالى

بلغت تكلفة تطوير شبكة توزيع كهرباء البحيرة وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية بمحافظتى البحيرة ومطروح والساحل الشمالى نحو 12 مليار جنيه، يأتي هذا في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية.

وحسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن ما شهدته شبكات توزيع البحيرة من تطوير يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأكدت أن ما شهدته المحافظة من تطوير على مستوى قطاع الكهرباء يأتي فى إطار الاهتمام الكبير والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة فى كافة أنحاء الجمهورية.

ويضم قطاع كهرباء شبكات توزيع البحيرة فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء موقعا جغرافيا ممتدا من حيث الاتساع الهائل، وامتداد الرقعة الزراعية والصحراوية، وتزايد مشروعات استصلاح الأراضي، ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية.

وتبلغ مساحة نطاقها الجغرافي حوالى 177 ألف كم2، وتمثل حوالي 17% من مساحة مصر، حيث تقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تمتد باتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية).