إحاطة عاجلة لتشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى

لمراقبة تعريفة الركوب

تقدّم النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حول تشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال النائب شحاته أبو زيد، في طلبه، مع اقتراب أيام العيد تزدحم مواقف السيارات وذلك لإقبال العديد من المواطنين على السفر لمحافظاتهم، الأمر الذي يستغله بعض السائقين ويقومون باستغلال المواطنين عن طريق زيادة تعريف الركوب، مشيرا إلى أن محاولات استغلال السائقين لرفع تعريفة الركوب يمكن ردعها عن طريق قيام الحكومة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين.

وتابع عضو مجلس النواب، قانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، جرم كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للسائقين المخالفين.

وأوضح أن المادة 70 من القانون تنص على أنه :"يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لهم".