"إحنا معاك".. "مستقبل وطن" يوزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة فى أسيوط

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، نظّم حزب "مستقبل وطن"، بمحافظة أسيوط، حملات دعم للطلاب للتخفيف من حدة التوتر والقلق قبل أداء الامتحان.

وقامت أمانة العمل الجماهيري بمركز أبنوب بتوزيع العصائر وزجاجات المياه والحلوى على الطلاب أمام أبواب لجان الثانوية العامة، في محاولة لتخفيف الضغط والتوتر لدى الطلاب.

وقال الطالب "وسام" إنه في إطار مبادرة "إحنا معاك" قام شباب وأعضاء الأمانة بالمرور على لجان مدارس أبنوب الثانوية بمدينة أبنوب، وتم توزيع عصائر ومياه معدنية وبسكويت على طلاب الثانوية العامة في إطار دعمهم معنويًا.

وفي مركز ديروط، تم توزع مياه وحلويات وعصائر لطلاب الثانوية العامة بالمرور على جميع لجان الثانوية بديروط قبل دخول الامتحان، وشارك شباب الأمانات في توزيع المياه على الطلاب تخفيفًا عنهم قبل دخول اللجان.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأ، اليوم الأحد، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين على 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمّنة بالمدارس الحكومية.

امتحانات الثانوية العامة