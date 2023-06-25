السجن المشدد لـ9 متهمين خطفوا عاملا وهتكوا عرضه بالدقهلية

‏قضت محكمة جنايات المنصوره الدائرة الثامنة اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات و5 سنوات و3 سنوات لـ9 متهمين اختطفوا عامل وسرقوه وهتكوا عرضه تحت تهديد السلاح وقاموا بتصويره لتهديده بالتنازل عن قضايا رفعها وشقيقته ضدهم، لقيامهم ببيع المخدرات أمام محل شقيقته، وذلك بكفر الروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وأصدرت المحكمة حكمها حضوريا لـ6 متهمين وغيابيا لثلاثة آخرين، وذلك بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الاول في القضية، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد أيضا 5 سنوات لثلاث متهمين، وكذلك السجن المشدد ثلاث سنوات لـ5 متهمين آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان، وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي، ومحمد طه محمد ، في القضية رقم 29395 لسنة 2022 جنح مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2363 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن، وغيابيا علي المتهم الثاني والسادس والتاسعة وذلك بمعاقبة المتهم الاول « محمود.ع.م» بالسجن المشدد 10 سنوات فيما اسند الية والزمته المصاريف الجنائية، ومعاقبة كلا من «محمد.ع.ك.ش» وشقيقة« أحمد.ع.ك.ش» «ومحمود .أ.م»، بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وكذلك معاقبة كلا من «أحمد .ج.ع، وفريد . ع.ك.ش، أحمد .إ.م، وأشقاء المتهم الاول محمد. ع.م، و فاطمة .ع.م » بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزمتهم بالمصاريف الجنائية.

‏وكان المستشار عبد الرحمن الشهاوى المحامي العام لجنوب المنصورة الكلية قد إحالة المتهمين من الأول حتى التاسعة، لأنهم في غضون شهر يونيو لعام 2021 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قام المتهمون من الأول حتى الثامن بخطف المجني عليه « ياسر. م .ال» بطريق الإكراه بأن استوقفوه حال استقلاله دراجته الآلية ليلا بالطريق العام، ‏مشهرين في وجهه بنادق آلية و طبنجة و مطواة و سنج واقتادوه عنوة إلى احد الأراضي الزراعية النائية وذلك بعيدا عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وقد أقترن بتلك الجناية جرائم أخرى وهي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بان هدده المتهم الاول بمطواة وكبلوه بالحبال وقاموا بحسر بنطاله عنه واولج المتهم الاول قضيبه بدبره وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات « دراجة اليه، هاتف محمول،مبلغ مالي 7000 جنية» المبين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبالاكراه الواقع عليه بأن اشهروا في وجه بنادق آلية وطبنجة ومطواة وسنج وأعتدوا علية بالضرب محدثين اصابتة مما أوقع الرعب في نفسة وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المسروقات و‏احتجزوا و المجني عليه سالف الذكر بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القانون واللوائح وذلك على النحو المبين في التحقيقات‏حازوا و أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بندقية آلية حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذلك سلاح ناري طبنجة ‏حازوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواة سنج وأدوات حبال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني من الضروري المهنية او الحرفية، ‏المتهمه التاسعة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثامن في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة فتمت تلك الجرائم بناءا على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين في التحقيقات.

وأدلي الشهود باقوالهم في القضية، حيث قال الشاهد الأول «ياسر. م. ال» السن 40 عامًا،عامل وقيم بكفر الروك مركز السنبلاوين بأنه على اثر خلافات سابقة بينه والمتهمين محرر بشانها دعاوي قضائية، وحال استقلاله دراجته الاليه ليلا بالطريق العام استوقفه المتهمين من الأول حتى الثامن مشهرين في وجهه بنادق اليه وطبنجة ومطواة وسنج واقتادوه عنوة الى احدى الأراضي الزراعية الثانية واحتجزوه بها متعدين عليه بالضرب مكبلين اياه وما ان ظفروا به حتى قام المتهم الاول باشهار مطواة في وجهه وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من حسر بنطاله عنه وايلاج عضوه الذكري بدبره بينما قام المتهمان الرابع والثامن بالتقاط مقطع مرئي لتلك الواقعة حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم محرزين اسلحة نارية وبيضاء، مما اوقع الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بذلك من سرقة دراجته ومبلغ مالي وهاتف محمول خاصته كرها عنه واعزى قصدهم الي خطفه واحتجازه وهنك عرضه بالقوة وسرقته كرها عنه وان ذلك حدث بايعاز من المتهمة التاسعة



حيث خطفوه بمنطقة « المفحمه» مابين كفر الروك وطهواي واجبروه علي التوقيع علي دفترين ايصالات امانه وقاموا بعدها بهتك عرضه وتصويره وذلك لاجبار والده وشقيقته بالتنازل عن القضايا التي حصلوا فيها علي احكام ضدهم وكان ذلك في شهر 6 عامل 2021 ولم يستطيع المتهم اخبار اسرته بما حدث معه وبعدها تم سجن المجني علية علي ذمه احد القضايا، حتي قامت المتهمة الاخيرة بالقاء فلاشة بمنزل والد المجني عليه وهددتهم بفضح امره ان لم يتم التنازل عن تلك القضايا.