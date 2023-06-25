إغماءات وحالات إعياء داخل لجان الثانوية العامة بالدقهلية والجيزة

أُصيب عددٌ من الطلاب بحالات إعياء وقيء وإغماءات أثناء أدائهم امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، في عددٍ من اللجان، فيما تم نقل الطلاب المصابين إلى عددٍ من المستشفيات؛ لتلقي العلاج اللازم.

وفي محافظة الدقهلية، أُصيب الطالب (أ. م. ي.) بمدرسة عياد بمركز ومدينة بقاس، بحالة توتر نتج عنها سرعة في نبضات القلب وقيء، ما تطلب تدخل مشرفي اللجنة الطبية بالمدرسة للتعامل الفوري مع الحالة.

من جهته، أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أن الفرق الطبية الموزعة على ١٥١ لجنة امتحانية بالمحافظة، مُدربة على التعامل مع مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الطبية المميزة للطلاب.

وفي ذات المحافظة، أُصيبت الطالبة (أ. ال. م.) بمدرسة بلقاس الثانوية بنات، بحالة إعياء شديد وانخفاض ضغط الدم أثناء الامتحان.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى بلقاس العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتها الصحية.

وفي محافظة الجيزة، أُصيبت طالبة بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بإصابة طالبة بحالة إغماء خلال تواجدها داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة الأبطال الثانوية بنات بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبيّن إصابة طالبة تُدعى "بسنت سيد محمود" بحالة إغماء نتيجة تعرضها لهبوط، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الهرم لعمل الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

امتحانات الثانوية العامة

وبدأ اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.