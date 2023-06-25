في إجازة الصيف.. 5 روايات تاريخية تصدرت مؤشرات البحث

تزايدت عمليات البحث من جانب القراء خلال الساعات الماضية عن روايات تاريخية مفيدة ومهمة، وجاءت العديد من مؤشرات البحث لتحدد عدد من الروايات تصدرت القائمة وهي كالتالي..

ـ رواية البشموري

رواية للكاتبة سلوى بكر، وتعد من الروايات المهمة والتي تتحدث عن فترة مهمة في حياة مصر القديمة في ظل الحكم الإسلامي، وهى فترة لم يتحدث عنها أحدًا وتعد من الفترات المنسية في تاريخ مصر ولم يتم تناولها بالشكل الكافي.

وتدور أحداثها في عهد الخليفة المأمون، الذي قضى على ثورة البشامرة، حتى لم تقم لهم بعد ذاك قائمة، ثم استخدم الخليفة المعتصم الأسرى الأقباط الذين جُلِبوا إلى بغداد، مركز الخلافة، للقضاء على "ثورة الزلط" (وفي مصدر آخر: "الظط" في جنوب بغداد، نظرًا لمعرفتهم "أي الأسرى الأقباط أو البشامرة" بخصائص الماء والتراب وجغرافية الأرض الموحلة.



ـ رواية 1970

رواية للروائي البارز صنع الله إبراهيم بعنوان "1970"، وهى تؤرخ لعام رحيل الرئيس المصرى جمال عبد الناصر، وتستعرض الرواية حياة مجموعة من الأبطال العاديين وتكشف عن المكانة التاريخية والوجدانية للرئيس عبد الناصر.



ـ رواية أولاد الناس.. ثلاثية المماليك

تعد من الروايات المهمة التي صدرت حديثًا، وتصدرت مؤشرات البحث بقوة، تحكى هذه الثلاثية عن فترة هامة وذاخرة من تاريخ مصر وهى فترة حكم دولتى المماليك، دولة المماليك البحرية ودولة المماليك البرجية، ثم هزيمة المماليك على يد قوات سليم الأول فى عام 1517 وقتل السلطان طومان باى وتعليقه على باب زويلة.



ـ رواية الحرب والسلام

رواية للكاتب الروسي ليو تولستوى، وهى من الروايات الطويلة ، وواحدة من أفضل الروايات التاريخية عبر العصور، وتناولت الرواية ما يقرب من 500 شخصية تاريخية ومخترعة مدرجة في حبكتها لتطوير القصص المتعلقة بحياة خمس عائلات أرستقراطية روسية عاشت عام 1812 في ظل غزو القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت لروسيا.



ـ رواية ثلاثية غرناطة

من الروايات التي شغلت بال محبى القراءة والبحث عن الروايات التاريخية "ثلاثية غرناطة" للكاتبة رضوى عاشور، تتناول الرواية فترة عصيبة من التاريخ الإسلامي في الأندلس، هي فترة سقوط الممالك الإسلامية هناك.