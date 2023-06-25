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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تمهيدًا لافتتاحه.. نقيب المحامين يتفقد أعمال تشطيبات نادى محامى قفط بقنا

جولة تفقدية
جولة تفقدية

أجرى عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لأعمال تشطيبات وتطوير نادي محامي قفط بقنا، وذلك تمهيدًا لافتتاحه عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة وجه نقيب المحامين بضرورة فرش النادي بأحدث الأثاثات والمفروشات ليكون لائقًا بالسادة المحامين، كما وجه النقيب العام بتطوير منطقة الكيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من ألعاب الأطفال.

رافق نقيب المحامين في جولته  التفقدية كل من الأستاذ عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، والأستاذ عبدالناصر فارس، عضو مجلس نقابة محامي قنا.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات نقيب المحامين التفقدية لأعمال تطوير وإنشاء عدد من أندية المحامين على مستوى الجمهورية؛ ومنها نادي محامي بني سويف، والمنيا الجديدة، وناي أسيوط الجديدة، والمحلة الكبرى، ونادي جليم بالإسكندرية.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للسادة المحامين وأسرهم.

في السياق نفسه، تتخذ النقابة العامة للمحامين، بقيادة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطوات سريعة نحو تجهيز نادي المحامين بجنوب سيناء تمهيدًا لافتتاحه؛ ليكون في خدمة السادة أعضاء الجمعية العمومية.

وأصدر نقيب المحامين تعليمات للإدارة الهندسية بالنقابة العامة، بإجراء زيارة تفقدية للنادي، للوقوف على مدى جاهزيته، تمهيدًا لفرشه، وافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

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