"الرقابة النووية" و"الثقافة" و"التخطيط" يشاركون في إطلاق العدد 3 لمجلة التنمية المستدامة

تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة أطلق اليوم العدد الثالث من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (يونيو ٢٠٢٣ ) حول " التنمية المستدامة"، وبمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

في إطار الإحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة المعبرة عن إرادة الشعب لإستعادة الوطن ونبراس العمل التنموي في المجالات العديدة ؛ أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الثالث من مجلتها حول " التنمية المستدامة " لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وشارك في تقديم محتوى العدد الثالث من مجلة هيئة الرقابة النووية أقلام ونخبة من المتخصصين التنفيذين والمشاركة للدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما تضمن العدد جانبًا حواريًا داخل شركة بترول بلاعيم والحوار مع المهندس خالد موافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حول استخدام المصادر المشعة داخل عمليات الشركة.

وذلك حرصًا من الهيئة على قياس رضا أصحاب المصلحة ،وقد شمل العدد أيضًا مقالًا فريدًا حول ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية و الإشعاعية وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهميتها وكذلك تقييمها.

هذا ويمكن للسادة القراء قراءة العدد الثالث من المجلة كاملًا عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.enrra.org، كما تتشرف الهيئة باستقبال تعليقات ومقترحات السادة القراء على العدد الثالث من المجلة وما قد سبقه من أعداد عبر البريد الإلكتروني [email protected]

الجدير بالذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كإحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.