جامعة بنى سويف تتقدم 35 مركزًا عالميًا فى تصنيف ليدن الهولندى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تقدم الجامعة بمعدل 35 مركزا عالميا مقارنة بالعام الماضي في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2023، حيث كانت جامعة بني سويف في المركز 1097 في العام الماضي بينما حصلت الجامعة على المركز 1062، وذلك من إجمالي 1411 جامعة عالمية و13 جامعة مصرية تم إدراجها في التصنيف وبمشاركة 30 ألف جامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف الهولندي يعتمد على النشر العلمي العالمي في قاعدة بيانات Clarivate، وجودة هذه البحوث المشار إليها ومدى ارتباطها بخطط التنمية، حيث شاركت الجامعة بعدد 1098 بحثا عن الفترة 2018-2021.

- الجامعة تعتمد استراتيجية بحثية تقوم على تشجيع البحث العلمى

ولفت إلى أن الجامعة تعتمد استراتيجية بحثية تقوم على تشجيع البحث العلمي، والنشر الدولي، وتذليل العقبات التي تواجه الباحثين، مشيدًا بدور الباحثين وجهودهم المبذولة في النشر الدولي لرفع التصنيف ومواكبة التقدم العلمي وزيادة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتعمل على مواكبة أهداف خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجهت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لتشجيعه للعلماء والباحثين ودعمه لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ورغبته القوية في جعلها جامعة بحثية، حيث أسهمت الجامعة بعدد 119 بحثًا في الربع الأول بنسبة 10.8 % محققة المركز الثاني على الجامعات المصرية في نسبة الأبحاث المنشورة في الربع الأول (%10 top (PP في العلوم الفيزيائية والعلوم الهندسية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الصحية والطبية الحيوية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. كما أنها تقدمت 17 مركزا عن العام الماضي في نسبة الأبحاث المنشورة في الربع الأول.