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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و702 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 403 شاحنات و696 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 97 شاحنة و6 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser وعلى متنها 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الاضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية ، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4036 راكب بموانيها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر استعدادا لعيد الأضحى المبارك الأضحي المبارك التطعيمات البحر الاحمر أرصفة موانئ

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