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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفرحة حق لكل إنسان".. عيدك فرحة مع "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

لأن الفرحة حق لكل المصريين، حرصت "مؤسسة حياة كريمة" على إطلاق إعلان جديد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بمشاركة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في إطار جهود المبادرة الرئاسية للاحتفال ومشاركة الفرحة مع المصريين، بعيد الأضحى المبارك.

وبصوتها الشهير، قالت الإعلامية إسعاد يونس في الإعلان: "العيد.. المصريين ومن سنين كتير لخصوا خبرات حياتهم في كلمتين يعيشوا لسنين زي (العيد فرحة).. وإحنا بنحب الفرحة.. ما بنصدق نفرح.. ونعيد فيها ما هو العيد مهما عاد بيفضل عيد.. بلالين طايرة وفرحة في كل مكان.. بنعيد على كل اللى نعرفه ومنعرفوش.. العيد حياة لمة عائلة".

وتابعت: "الكل هنا واحد بيأكل نفس الأكل ويفرح نفس الفرح.. لعب وضحك وعيديات.. كريم أوي بنخلي حياتنا كريمة، إحنا بنحب الفرحة ونحب نشوفها في عيون اللى حوالينا.. والفرحة حق لكل إنسان في حياة كريمة.. عيد وعيد الفرحة ليك ولغيرك".

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