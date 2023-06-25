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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض خاص لـ"البعبع" بحضور أبطاله في التجمع الخامس

فيلم البعبع
فيلم البعبع

أعلن القائمون على فيلم “البعبع” إقامة عرض خاص للفيلم من بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة الشابة ياسمين صبري وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور، غدًا الإثنين 26 يونيو، بإحدى دور السينما بالتجمع الخامس، تمهيدًا لمشاركته في موسم عيد الأضحى المبارك.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم “البعبع” في يوم واحد فقط، حيث يقع أبطال العمل في كثير من المواقف والمغامرات الكوميدية الشيقة المليئة بالأكشن والإثارة.

أبطال فيلم البعبع 

الفيلم من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبد الرحمن" العديد من المواقف.

فيلم البعبع أمير كرارة ياسمين صبرى باسم سمرة قاعات السينما موسم عيد الأضحى المبارك

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