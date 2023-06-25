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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر السوشيال ميديا، صور امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بامتحانات الثانوية العامة 2023.

وزعمت صفحات الغش الإلكترونية بأنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وكان قد بدأ منذ قليل امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

تداول امتحان الجغرافيا
تداول امتحان الجغرافيا
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