تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا

تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر السوشيال ميديا، صور امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بامتحانات الثانوية العامة 2023.

وزعمت صفحات الغش الإلكترونية بأنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وكان قد بدأ منذ قليل امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويؤدي 780 ألف طالب وطالبة امتحان الكيمياء والجغرافيا، والذي يبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.