تداول امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

نشرت صفحات الغش الإلكترونية عبر تطبيق "تليجرام" صورًا من امتحان مادة الكيمياء بامتحانات الثانوية العامة 2023، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 (الدور الأول) الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتَي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، بينما طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، وطلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية).