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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن تجديد عقد حسين الشحات وسبب تراجع أسعار الذهب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- رسميًا.. الأهلي يعلن تجديد عقد حسين الشحات حتى 2026

حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد حسين الشحات، جناح الفريق، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026، وأنهى أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم.

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- خبير صناعة الذهب يوضح سبب تراجع أسعار المعدن الأصفر بشكل ملحوظ

الذهب

قال ياسين أحمد، الخبير في أسواق الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر شهدت تراجعًا بشكل ملحوظ بعد قرار الإعفاء الجمركي للذهب للقادمين من الخارج، وإنشاء صندوق له، بالإضافة إلى طرحه في البورصة.

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- أحمد مجاهد لـ"الشاهد": بعض الكتّاب كان لديهم ميول للإخوان وشهدنا بعض التحريضات

أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إنه كانت هناك تحريضات لإثارة قلق في الهيئة، مشيرًا إلى أن أحد العاملين بالهيئة خالته مباشرة كانت زوجة محمد مرسي.

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- فنانون يشاركون فى عزاء والد أروى جودة بالحامدية الشاذلية

درة وزوجها

حرص عدد من الفنانين والفنانات على أداء واجب العزاء في والد الفنانة أروى جودة والمقام بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، كان على رأسهم الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين.

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الخارجية الفلسطينية تُحمّل "نتنياهو" المسئولية عن إرهاب المستوطنين

نتنياهو

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسئولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وتحريض الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريش ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

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