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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تحمل "نتنياهو" المسئولية عن إرهاب المُستوطنين

نتنياهو
نتنياهو

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وتحريض الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريش، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

 

وقالت الوزارة - في بيان صحفي - إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطينى؛ خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين أمثال بن غفير وأتباعه.


وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلى الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكرى فى التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.


وأدانت الوزارة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل وسيارات.


كما أدانت الوزارة استهداف المستوطنين بشكل مباشر لطاقم تلفزيون فلسطين أثناء تأديتهم عملهم، وإطلاق الرصاص على سيارة إسعاف تقل مريضًا وإصابة سائقها في قرية أم صفا.


وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وأكدت أن المطلوب فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية. 

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