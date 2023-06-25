أحمد مجاهد لـ"الشاهد": بعض الكتاب كان لديهم ميول للإخوان وشهدنا بعض التحريضات

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إنه كان هناك تحريضات لإثارة قلق في الهيئة، مشيرًا إلى أن أحد العاملين بالهيئة خالته مباشرة كانت زوجة محمد مرسي.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من المضايقات التي تعرض لها كانت في المطابع حيث كان الإخوان يقومون بحذف حروف وجمل من المطبعة ولديه دلائل على ذلك.

أشار إلى أن هذه القلاقل كانت من نوع أنهم يريدون أموال وأنه كان يتعامل معهم بالتفاوض ويقتنعوا لأنه يوجد شفافية والكلام واضح.

ميول الكتاب للإخوان

وعن ميول الكتاب للإخوان قال إنه يوجد نوعين من الميل، ميل في الكتابة والفكر لم يرصده لأنه صعب، والميل الثاني للأموال والأعمال، فقد حدث ومنهم من التقي وزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز، بعدما أقاله وجلسوا معه وقالوا إنهم يستطيعون عمل أشياء أكثر من شيء وتم تصويرهم ونشر صورهم بالجرائد.

وتابع، أن الدكتور صلاح المليجي، كان وزير الثقافة قد طلب منه أن يقوم برفع بعض اللوحات لأن بها مشاهد خارجة، وهو رفض وقال إنه لن يرفعها حتى لو أقيل فيها، وبالفعل تم إقالته ولم يحضر الوزير حفل الافتتاح.