ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": بعض الكتاب كان لديهم ميول للإخوان وشهدنا بعض التحريضات

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إنه كان هناك تحريضات لإثارة قلق في الهيئة، مشيرًا إلى أن أحد العاملين بالهيئة خالته مباشرة كانت زوجة محمد مرسي.

 

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من المضايقات التي تعرض لها كانت في المطابع حيث كان الإخوان يقومون بحذف حروف وجمل من المطبعة ولديه دلائل على ذلك.

 

أشار إلى أن هذه القلاقل كانت من نوع أنهم يريدون أموال وأنه كان يتعامل معهم بالتفاوض ويقتنعوا لأنه يوجد شفافية والكلام واضح.

 

ميول الكتاب للإخوان

وعن ميول الكتاب للإخوان قال إنه يوجد نوعين من الميل، ميل في الكتابة والفكر لم يرصده لأنه صعب، والميل الثاني للأموال والأعمال، فقد حدث ومنهم من التقي وزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز، بعدما أقاله وجلسوا معه وقالوا إنهم يستطيعون عمل أشياء أكثر من شيء وتم تصويرهم ونشر صورهم بالجرائد.

 

وتابع، أن الدكتور صلاح المليجي، كان وزير الثقافة قد طلب منه أن يقوم برفع بعض اللوحات لأن بها مشاهد خارجة، وهو رفض وقال إنه لن يرفعها حتى لو أقيل فيها، وبالفعل تم إقالته ولم يحضر الوزير حفل الافتتاح.

أحمد مجاهد تحريضات الكتاب ميول للإخوان

مواد متعلقة

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون التدخل فى المؤسسة العسكرية

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": التمويلات الخارجية للإخوان لإحداث عنف بلغت 1.2 مليار جنيه

مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل هتاف "يسقط حكم المرشد" بجنازة عمر سليمان

الأكثر قراءة

الجيش السودانى ينفذ عمليات تمشيط ناجحة.. ودحر ثلاث محاولات هجومية

أحمد مجاهد: فكر الإخوان لم ينته.. ويحتاج لمواجهة قوية

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 المبارك وصيغة التكبير

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى محافظات مصر

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الأحد 25 يونيو 2023

العثور على جثة شاب داخل إحدى الترع التابعة لدائرة مركز أدكو بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية