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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. الأهلى يعلن تجديد عقد حسين الشحات حتى 2026

حسين الشحات
حسين الشحات

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، تجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026.

وأنهى أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.

وتم الاتفاق بين مسئولي الأهلي والشحات، على أن يحصل اللاعب على 13 مليون جنيه في الموسم الأول، و14 مليون جنيه في الموسم الثاني و15 مليون جنيه في الموسم الثالث.

كما اتفق الطرفان على استمرار بند نسبة المشاركة في المباريات مع حصول الشحات على عقد إعلاني.

وانضم حسين الشحات إلى صفوف الأهلي في يناير 2019 قادمًا من العين الإماراتي.

وحصل الشحات على 11 بطولة مع المارد الأحمر، بواقع الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات والسوبر المصري مرتين والسوبر الأفريقي مرتين.

كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 مرات، وحصد الميدالية البرونزية مرتين.

الاهلى تجديد عقد حسين الشحات حتى 2026 الدورى المصرى حسين الشحات

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