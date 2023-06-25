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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل الذهاب للجان الامتحانية

تفتيش طلاب الثانوية
تفتيش طلاب الثانوية العامة

في خامس أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسؤولو لجان امتحانات الثانوية العامة، على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، من خلال العصا الالكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسؤولو اللجان، على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" اليوم الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتَي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

ارتداء الكمامة الطبية الثانوية العامة 2023 البوابات الإلكترونية العلوم والتكنولوجيا الطلاب داخل اللجان امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية ثانوية العامة 2023

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