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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا

توافد الطلاب
توافد الطلاب

في خامس أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددها 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة من صباح اليوم الأحد، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الإجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الإلكترونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" اليوم الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتَي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

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