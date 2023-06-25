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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة| توزيع مظاريف أسئلة الكيمياء والجغرافيا على اللجان قبل ساعتين من بدء الامتحان

طلاب
طلاب

كشفت مصادر مطلعة، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة لامتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية،  بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت حراسة مشددة من قبل قوات الشرطة، لافتة إلى أنه سيتم البدء في توزيع مظاريف أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا المشمعة بالشمع الأحمر، بداية من الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، على لجان سير الامتحانات.

و أوضحت المصادر، أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

وقالت المصادر، إن الوزارة حددت ساعة الصفر لفتح مظاريف الأسئلة في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم الامتحاني، ليتم عملية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان الامتحانية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان الامتحانية في الساعة التاسعة صباح اليوم.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" اليوم الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتَي (العلوم والرياضة)، ومادة الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، و يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية).

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