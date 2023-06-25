دونيتسك الشعبية: القوات الأوكرانية قصفت أراضى الجمهورية 26 مرة خلال 24 ساعة

كشف المكتب التمثيلي لدونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بالحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ما قامت به القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي.

وقال المكتب، اليوم الأحد في بيان لها نشره على صفحتها علي تيليجرام، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، باتجاه دونيتسك أطلق العدو21 قذيفة من عيار 155 ملم، باتجاه غورلوفكا 5 قذائف صاروخية من عيار 152 ملم، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

ولفت البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 157 مقذوفا من عيارات مختلفة.

يجدر الإشارة إلى أن خمس مدن تعرضت للقصف وهي غورلوفا، دونيتسك، ماكيفكا، شيروكايابالكا وبانتيليمونوفكا.

بوتين يشكر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع مجموعة "فاجنر"

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن شكره للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجينى بريجوجين.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن جميع الأسلحة النووية التي سيتم نشرها على الأراضي البيلاروسية، ستبقى تحت سيطرة روسيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن قناة "بول بيرجوفو" البيلاروسية أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو أجريا اتصالا هاتفيا مساء اليوم /السبت/ مجددًا، حيث أطلع الرئيس البيلاروسى نظيره الروسى على تفاصيل نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وأعرب الرئيس الروسى - أثناء الاتصال الهاتفى - عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسى على العمل الذى تم إنجازه.

يُذكر أن رئيس شركة "فاجنر" يفجينى بريجوجين أعلن فى وقت سابق بعد 24 ساعة من تمرده عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس.