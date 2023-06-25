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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد مجاهد: المثقفون نجحوا فى إقناع الشعب بأن الإخوان "مش بتوع ربنا"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وأحمد مجاهد في برنامج الشاهد

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إن دور المثقفين يبرز في اللحظات الجدية، واستطاعوا بالفعل إقناع الشعب في تلك اللحظات إن الإخوان "مش بتوع ربنا"، أي أنها ليست جماعة تدعو إلى الله، كما تزعم، لكن هذه المسائل تغيرت بعد ثورة 30 يونيو، لم تعد هناك مساحات كبيرة، يقال فيها مثل هذا الكلام.

وأضاف خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "لم يعد هناك اتفاق مجتمعي، حتى بين طوائف المثقفين، لذا الفكرة الرئيسية التي تأسس عليها الحوار الوطني، فكرة تُحترم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

أحمد مجاهد الإخوان المثقفين 30 يونيو

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