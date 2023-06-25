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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس الرابطة.. ركلات الترجيح تبتسم لـ المصرى أمام فيوتشر وتقوده إلى النهائى

المصري وفيوتشر
المصري وفيوتشر

تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى نهائي كأس الرابطة عقب الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالتعادل السلبي بين الفريقين، اللذين احتكما إلى ركلات الترجيح.

وحسم المصري البورسعيدي ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 3-1، بعدما سجل له إلياس الجلاصي وعمرو موسى وإيزي إيميكا، بينما سجل طارق طه ركلة جزاء فيوتشر الوحيدة.

وأضاع كل من مهند لاشين وناصر ماهر ومحمد فاروق 3 ركلات جزاء لصالح فيوتشر، وأهدر حسن علي لاعب المصري الركلة الوحيدة للفريق البورسعيدي.

وينتظر المصري البورسعيدي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها الإثنين المقبل، لمواجهته في المباراة النهائية.

المصرى البورسعيدى فيوتشر ركلات الترجيح كأس الرابطة المصري البورسعيدي يتأهل إلى نهائي كأس الرابطة

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