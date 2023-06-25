محافظ الغربية يتفقد شادر بيع اللحوم البلدى الحية والطازجة بسعر 250 جنيه للكيلو

محافظ الغربية يتفقد معرض فرحة العيد بسبرباي

المعرض يضم كافة مستلزمات العيد

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تفقد معرض فرحة العيد الذي أقامه مركز ومدينة طنطا بقرية سبرباي بجوار موقف السيارات، للوقوف علي انتظام العمل داخله وتوافر السلع والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، بحضور المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام المعرض والذي يضم كافة مستلزمات العيد من ملابس لمختلف الفئات والأعمار، إلى جانب باكيات مخصصة للسلع الغذائية من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر والمنتجات المثلجة والطازجة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمعرض، شادر بيع اللحوم البلدي الحية والطازجة بسعر 250 جنيه للكيلو، موجهاً بتوفير المزيد من الذبائح خلال فترة العيد، إلى جانب تفقد باكيات اللحوم والخضروات المجمدة والتي يتم عرضها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

واستمع رحمي إلى آراء المواطنين المترددين علي المعرض، مؤكداً أن معارض فرحة العديد تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تتوسع المحافظة في فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء في شوارد منفصلة أو داخل معرض فرحة العيد

توريد 196 ألف 596 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 97.2 %

وفى سياق متصل وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

وأعلن محافظ الغربية أن مواقع التخزين قد استلمت اليوم 277 طن موزعة ما بين 154,9 طن من البنك الزراعي و 122,3 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 169 ألف 596 طن من القمح المحلي بإجمالي نسبة 97.2% من المستهدف.